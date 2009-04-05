Яценюк балотуватиметься в Президенти

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК балотуватиметься як кандидат на посаду Президента України .

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Інтер», відповідаючи на запитання, чи буде виставляти свою кандидатуру на президентських виборах.

При цьому А.ЯЦЕНЮК зазначив: «Відповідь на це запитання і так зрозуміла, я думаю, що лишилося дочекатися 35 років (згідно Конституції України, такого віку має досягти кандидат, щоб мати право балотуватися, а 35 А.ЯЦЕНЮКУ виповниться у травні - УНІАН) і оголосити».

Щодо майбутньої президентської кампаніії він зазначив, що це буде «боротьба минулого з майбутнім». Він вважає, що «кампанія 2010 року буде за своєю інтенсивністю з одного боку, а з іншого боку за своєю агресивністю на порядок вище, ніж кампанія 2004 року». А.ЯЦЕНЮК висловив переконання, що «ми отримаємо якісно іншу країну».

Він вважає, що призначення Верховною Радою України дати президентських виборів на 25 жовтня 2009 року «було виключно політичним рішенням».

«Конституційне рішення - це зовсім інше рішення виборів президента, одначе це було покликання душі всіх народних депутатів України, щоб прийти до можливо взаємного шантажу з приводу того, щоб провести дострокові парламентські і президентські вибори»- додав він.

При цьому лідер «Фронту змін» не переконаний, що «ця дата залишиться, але чітко зрозуміло: кампанія стартувала».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що для «будь-якого юриста зрозуміло, що це є політична, а не юридична дата».

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Верховна Рада призначила вибори президента України на 25 жовтня 2009 року.