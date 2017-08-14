У НАЗК розповіли, коли зроблять висновки щодо декларації Порошенка

Електронну декларацію Петра Порошенка дуже скоро будуть розглядати у НАЗК. Про це повідомив заступник керівника першого відділу Департаменту фінансового контролю НАЗК Аркадій Сесемко, пише «УП».

"Наскільки мені відомо, декларація президента буде розглядатися на одному з найближчих засідань", - сказав він, пояснивши, що НАЗК подало кілька запитів до компетентних органів інших країн, де є майно президента.

"Досить довго отримуємо відповіді", - заявив Сесемко.

При цьому він повідомив, що наразі вже повністю перевірено 15 декларацій міністрів, у трьох з них не знайдено жодної помилки.

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Він зазначив, що в інших деклараціях були помічені розбіжності, але вони не достатньо серйозні, аби притягувати осіб, що їх подавали, до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Крім того, НАЗК перевірило 39 декларацій топ-чиновників, в яких знайдено 4 порушення, які стосуються сум, що перевищують 250 прожиткових мінімумів.

Як повідомляв УНІАН раніше, НАБУ завело кримінальні справи проти 37 високопосадовців. Однак в Бюро не уточнили, за якими статтями.

Зокрема, бюро відкрило 23 кримінальні провадження щодо державних службовців та посадовців місцевого самоврядування категорії «А», керівництва правоохоронних та контролюючих органів - 8, вищого офіцерського складу ЗСУ, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та інших військових формувань - 5, керівництва держпідприємств - 77, суддів - 38, прокурорів - 32.