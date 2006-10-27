Мороз: потрібно було зупинити процес водіння кози по колу

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає, що приєднання «Нашої України» до парламентської коаліції сприяло б забезпеченню балансу інтересів політичних сил у державі.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи сьогодні на презентації книги «Верховна Рада другого (13-го) скликання: 1994-1998 роки», О.МОРОЗ зазначив, що сьогодні у складі парламенту і у суспільстві домінує Партія регіонів. Він зауважив, що необхідно вибудовувати противаги, використовуючи всі можливості для того, щоб баланс інтересів політичних сил у країні був забезпечений. «І наявність у коаліції сьогодні комуністів і соціалістів і наявність би там «Нашої України» була б абсолютно не зайвою. Я не буду говорити про БЮТ, оскільки там суб`єктивні інтереси стоять на першому місці і не про політичні речі там йдеться», - сказав О.МОРОЗ.

О.МОРОЗ висловив сподівання, що широка коаліція все ж таки буде створена. «Ми об’єднаємо Захід і Схід, штучно розколотий під час президентської кампанії 2004 року», - сказав він.

Під час виступу О.МОРОЗ зізнався, що не хотів бути головою Верховної Ради України поточного скликання. «Мені досить було того, що ми вже зробили разом, але потрібно було зупинити процес безвладдя, процес, як говорять алкоголіки, – водіння кози по колу, шукаючи такої коаліції, при якій політична сила, яка не мала достатніх претензій на те, хотіла вибудувати свою вертикаль влади і на своїх політичних позиціях. Цього не можна було допускати і ясно, що вихід був такий, як сталося», - заявив О.МОРОЗ.

Також увагу у своєму виступі О.МОРОЗ приділив і конституційним змінам. Він ще раз висловив думку, що скасування політичної реформи закриє Україні шлях до Європи. Він висловив думку, що сьогодні вся політична колізія, все протистояння і політична інтрига зводяться до того, чи буде завершена політична реформа, чи “ми ревізуємо попередню систему влади, проти якої ми боролися». На думку О.МОРОЗА, боротьба, яка йтиме ближчими місяцями, і позиція Конституційного Суду з приводу політичної реформи можуть утвердити в Україні лінію на демократію і створити нормальну державу Україна, або призведуть до негативних наслідків. «І ці авантюрні кроки, їх потрібно не допустити», - сказав він.