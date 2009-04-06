Регіони вже вибрали собі союзника

Фракція Партії регіонів готова до проведення переговорів з усіма політичними силами щодо знаходження правових підстав для одночасного проведення дострокових виборів Президента і Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявила заступник лідера фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

«Ми готові до проведення переговорів щодо пошуку правових підстав», - сказала вона.

За словами Г.ГЕРМАН, на сьогодні цілком зрозуміло, що БЮТ є найреальнішим союзником Партії регіонів у реалізації ідеї проведення одночасних дострокових виборів.

«І коли БЮТ нас звинувачував у домовленостях з Президентом, то ми ще тоді говорили, що БЮТ буде нашим першим союзником у реалізації нашої ідеї щодо дострокових виборів Президента та ВР», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що готовий до дострокових президентських виборів, якщо вони будуть проведені одночасно з достроковими парламентськими виборами.

4 квітня лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що фракція ПР готова підтримати закони щодо відкритих виборчих списків та зняття депутатської недоторканності, якщо буде прийнято політичне рішення про одночасне проведення дострокових виборів Президента та Верховної Ради.

Сьогодні заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО висловив переконання, що до 14 квітня політики мають знайти вихід з кризи: або досягнути компромісу, або погодитись на одночасне проведення дострокових парламентських і президентських виборів.

Разом із тим він зауважив, що це його особиста позиція, а не позиція Блоку Юлії Тимошенко.