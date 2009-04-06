Ющенко хоче, щоб НАТО тримало двері відкритими

Україна вітає набуття Албанією і Хорватією повноправного членства в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні під час зустрічі із головою Парламентської асамблеї НАТО Джоном ТАННЕРОМ у Києві.

Президент України вкотре наголосив, що розглядає Північноатлантичний альянс як єдину ефективну систему забезпечення безпеки на трансатлантичному просторі.

«Україна підтримує процес подальшого розширення НАТО і вітає приєднання Албанії і Хорватії до цієї організації», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що сьогодні важливо продовжувати політику «відкритих дверей» в НАТО.

Як повідомляв УНІАН, Албанія та Хорватія стали повноправними членами НАТО 1 квітня, коли всі країни-члени повідомили про завершення ратифікаційних процедур щодо приєднання цих двох країн до Альянсу.