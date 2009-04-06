Путін: зараз увесь світ нам заздрить

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін не вважає за доцільне повертатися до прогресивної шкали прибуткового податку в Росії, ставка якого зараз становить 13%.

Про це він заявив в Держдумі, виступаючи з першим звітом про роботу свого уряду, пишуть РІА новости. За словами прем`єра, на перший погляд така рівність податку для людей з великими і маленькими доходами не дуже справедлива, проте вигідна для держбюджету: але раніше велику зарплату одержували в конверті, а податок платили по мінімуму, пояснив Путін. За словами Путіна, основний ефект від зниження податків уряд розраховує одержати цього року - за оцінками експертів, в економіці додатково залишиться близько 600 мільярдів рублів.

Прем`єр також запевнив депутатів, що це позначиться і на майбутніх пенсіях. "Зараз весь світ нам заздрить", - заявив Путін, додавши, що прибутковий податок в Росії - найнижчий у світі.