РФ для виправдання агресії намагалась використати звернення Аксьонова, а потім Януковича – Сергеєв

Екс-представник України при ООН Юрій Сергеєв заявляє, що Росія під час засідання Ради безпеки ООН для виправдання анексії Криму намагалась використати звернення про введення військ від самопроголошеного «прем’єр-міністра Криму» Сергія Аксьонова, а потім – екс-президента Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Оболонського районного суду Києва у справі про державну зраду Януковича.

«1-го числа (березня) я був вимушений скликати чергове засідання Ради безпеки, тому що Рада федерації Росії приймає рішення про направлення військових підрозділів на прохання президента Росії, який використав для цього звернення так званого «прем’єр-міністра Криму», - заявив Сергеєв.

«З нашого боку було чітко сказано, що це агресія. Я сказав про агресію під час закритого засідання, але вперше публічно я сказав 1-го числа (березня), що це є агресія. Мене підтримав ряд виступаючих, посол РФ озвучує послання Аксьонова, озвучує звернення Путіна до Ради безпеки (РФ) про введення військ, він говорить про те, що йому відомо, що цю позицію Аксьонова підтримує колишній президент Янукович. Ніяких документів не було представлено, і взагалі це було зроблено на слух, без презентації самого тексту звернення», - зауважив Сергеєв.

«Що буде відрізняти це засідання від наступного, 3-го числа (березня): РФ вибирає лінію, яка базувалась на тому, щоб якимось чином виправдати свою інтервенцію – без опізнавальних знаків, потім інтервенція почалася очевидна, підганяючи її під окремі положення міжнародного права, скажімо - право на захист, гуманітарна інтервенція, і частково використовуючи статтю 51 Статуту ООН про право будь-якої держави звернутися за допомогою», - повідомив екс-представник України при ООН.

Він зауважив, що спершу була певна мішанина, розгубленість з боку РФ щодо того, яка лінія має вестися.

«Вже із засідання 1 березня стало зрозуміло, що аргументи, які наводила російська сторона, що інтервенція здійснюється через нібито «державний переворот в Україні», що загрожує життю громадян Росії в Криму, російськомовному населенню і персоналу чорноморської бази – це був аргумент, який мав створити певну мотивацію… Ця позиція була розкритикована, фактично всі, хто виступав, говорили про те, що все це надумані причини», - розповів Сергеєв.

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«Вони (Росія) знайшли аргумент Аксьонова і скористалися його зверненням про введення військ», - додав він.

«Проте було сказано про те, що Аксьонов - не та фігура, яка має права запрошувати (війська). Запрошувати збройні сили за статтею 51 Статуту ООН може виключно законна українська влада, а саме – парламент», - пояснив він.

Також, за словами Сергеєва, українська делегація 2 березня продовжила інформувати всіх членів-країн ООН про те, що відбувається в Криму.

«3 березня Росія сама несподівано скликає засідання Ради безпеки ООН… Покійний Чуркін знову говорить про «бендерівців», «націоналістів», «бандитів», які мають мету атакувати Крим, є загроза, (і) все, що робить РФ – це нібито законно, щоб захистити своїх громадян, Чорноморський флот і таке інше. Далі він виймає лист і цитує його, говорячи про те, що йому доручено довести до членів Ради безпеки звернення президента Януковича, в якому чітко говориться про те, що він (Янукович) просить РФ ввести війська для забезпечення порядку, миру… На відміну від засідання 1 березня, де було (зачитано) звернення Аксьонова, звернення Януковича було не просто зачитано і показано, вранці цього ж дня (3 березня) делегація РФ надає йому офіційний статус – статус документа Ради безпеки. Така формула існує, він розповсюджується в Раді безпеки як офіційний документ», - сказав Сергеєв.