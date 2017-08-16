Суд дозволив заочне розслідування щодо екс-начальника управління МВС у Києві Коряка

Генеральною прокуратурою проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо перевищення службових повноважень колишніми президентом України Віктором Януковичем, міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком та начальником ГУ МВС у м.Києві Валерієм Коряком та іншими особами при незаконному позбавленні волі особистого помічника, нині покійного, Митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана) – Олександра Драбинка.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

"У вказаному провадженні повідомлено про підозру В. Януковичу, В. Захарченку і В. Коряку та до суду направлені відповідні клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11 серпня клопотання слідчого задоволено та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно Коряка.

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Як повідомляв УНІАН, за даними слідства, Янукович у 2013 році для подальшої узурпації влади вирішив створити організоване угруповання, яке б у результаті протиправних дій змусило митрополита Володимира добровільно відмовитися від виконання своїх обов’язків із метою призначення в подальшому намісником УПЦ МП більш лояльної до чинної влади особи.

Відповідальним, як зазначає слідство, за вирішення цих питань було визначено народного депутата Вадима Новинського. У подальшому за дорученням тодішнього міністра внутрішніх справ Захарченка керівництво ГУ МВС України у Києві почало збирати компрометуючі матеріали на осіб із найближчого оточення Сабодана з метою тиску на нього, а пізніше було здійснено викрадення двох монахинь та самого Драбинка, який тривалий час утримувався в різних місцях у Києві й Київської області під охороною співробітників МВС.

8 грудня 2016 року Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Новинського, якого ГПУ підозрює у причетності до організації незаконного позбавлення волі Драбинка.

7 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл на затримання Януковича, Захарченка та Коряка у кримінальному проваджені щодо організації викрадення Драбинка.

25 липня суд дозволив спеціальне досудове розслідування щодо колишнього очільника МВС Захарченка.