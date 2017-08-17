Апеляційний суд відмовив нардепу Полякову у розгляді скарги на запобіжний захід

Апеляційний суд Києва відмовив у відкритті провадження за скаргою народного депутата Максима Полякова на рішення Солом’янського суду Києва щодо запобіжного заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, до сторін судового провадження вийшов судовий розпорядник і заявив, що згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу, суд прийняв рішення відмовити у відкритті провадження за апеляційною скаргою Полякова.

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Зі свого боку Поляков вважає таку відмову неконституційною, оскільки нормою конституції передбачено, що будь-яке судове рішення може бути оскаржене установленим порядком.

Також Поляков додав, що відмова в апеляційному оскарженні запобіжного заходу – це «шлях до звернення у Європейський суд з прав людини».

Окрім того, Поляков прокоментував чергову свою відмову надягнути електронний браслет: він заявив, що під час третьої спроби одягнути на нього браслет було порушено процедуру, і окрім того, це обмежує його права як народного депутата.

Своєю чергою, прокурор у цій справі Максим Кравченко зазначив, що Поляков змінив місце своєї реєстрації і тепер він не зареєстрований в місті Умань Черкаської області.

Нагадаємо, що саме в управлінні поліції Черкаської області Полякову тричі намагалися одягнути електронний браслет і тричі він відмовлявся це зробити.

Як повідомляв УНІАН, Поляков підозрюється у вчиненні дій, передбачених ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

19 червня детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва прокурорів САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів України. Наразі встановлена ймовірна причетність двох народних обранців – Максима Полякова ("Народний фронт") та Борислава Розенблата (виключений з фракції БПП).

Слідство встановило щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, в результаті якої затримані особи, які, діючи в інтересах вказаних народних депутатів, отримали від представника іноземної компанії неправомірну вигоду на загальну суму понад 300 тис. дол. США. Ці кошти використано для ініціювання депутатами змін до законів, підготовки законопроектів та їх внесення до Верховної Ради, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування, суду та прокуратури з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.

11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення Полякова до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на затримання та арешт.

21 липня Солом’янський райсуд Києва обрав Полякову запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 304 тис. грн. Також суд зобов’язав його носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва та Умані без дозволу слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати всі паспорти для виїзду за кордон.

4 серпня Поляков не дозволив надіти на себе електронний браслет, через це прокурори Спеціалізованої прокуратури України подали до суду клопотання про звернення внесеної ним застави у дохід держави.