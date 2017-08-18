У посольстві США підтримали українське розслідування заяв про нібито постачання ракетних двигунів КНДР

У посольстві Сполучених Штатів Америки привітали професійний підхід України до розслідування заяв про нібито постачання ракетних двигунів Корейській Народно-Демократичній Республіці. Про це йдеться в повідомленні посольства США у Twitter.

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"Ми вітаємо ретельний, професійний та ґрунтовний підхід українського уряду до розслідування цієї справи", - повідомили в посольстві.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко доручив провести розслідування стосовно інформації, поширеної американським виданням New York Times, про нібито постачання Україною ракетних двигунів Корейській Народно-Демократичній Республіці.

"Якими б абсурдними не виглядали обвинувачення України, як відповідальні партнери, ми маємо уважно перевірити оприлюднену виданням New York Times інформацію про нібито постачання ракетних двигунів чи відповідних технологій до Північної Кореї. Тому доручив невідкладно, під головуванням секретаря Ради національної безпеки і оборони України та із залученням Міжвідомчої комісії з політики ВТС та експортного контролю, а також ДП «Південмаш» та КБ «Південне», провести ретельне та всебічне розслідування ситуації та доповісти про результати протягом трьох днів", - зазначив Порошенко.

На думку президента, розслідування дозволить спростувати припущення про "український слід".

"Переконаний, що це дозволить достеменно підтвердити надуманість припущень про «український слід» у північнокорейській балістичній історії та, ймовірно, локалізувати справжнє джерело і задум цього безпідставного фейку", - написав глава держави.

За словами Порошенка, Україна сумлінно дотримується міжнародного режиму нерозповсюдження.

"Добровільно позбувшись третього за потужністю ядерного потенціалу в світі, ми зробили унікальний внесок у міжнародну безпеку і ніколи б не дозволили собі поставити під сумнів нашу відданість міжнародним зобов’язанням", - підкреслив він.