Чутки щодо ракет для КНДР та згадка про Бандеру у гонконгзькому виданні: що писали іноземні ЗМІ про Україну (інфографіка)

Цього тижня Україна була у фокусі усіх світових ЗМІ. Цим вона може завдячувати "вибуховій" статі the New York Times, в якій повідомлялося про нібито постачання українським заводом ракетних двигунів до КНДР. Статтю почали цитувати, аналізувати та коментувати усі топові видання та інформагенції світу - CNN, Reuters, AFP, The Guardian тощо.

У зв’язку з трагічними подіями у Шарлоттсвіллі - вибухом насильства під час мітингів ультраправих - багато авторів почали шукати та проводити паралелі, як сучасні, так і історичні. Деякі журналісти згадали Майдан (у статті видання Dissident Voice) та Степана Бандеру (у Hong Kong Economic Journal).

Схвально і переважно позитивно в іноземних ЗМІ висвітлювалися питання, пов’язані з економікою України. Хоча Financial Times згадували про інцидент з Ryanair, який кваліфікували як "поразку прозахідного уряду", а National Interest акцентували увагу на необхідності реформування неефективної наразі системи охорони здоров’я паралельно з економічними перетвореннями в країні. Серед українських персоналій, яким приділили увагу іноземні ЗМІ цього тижня, - колишні президенти України та Грузії - Віктор Янукович та Міхеїл Саакашвілі.