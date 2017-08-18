МЗС відреагувало на черговий "візит" Путіна до окупованого Криму: цинічне нехтування міжнародним правом

У Міністерстві закордонних справ України назвали черговий «візит» президента Російської Федерації Володимира Путіна до окупованого Криму грубим порушенням державного суверенітету України. Про це йдеться у коментарі МЗС України.

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"18 серпня 2017 року розпочався черговий «візит» делегації на чолі з президентом РФ Путіним до українського міста Севастополь, тимчасово окупованого Російською Федерацією", - сказано у повідомленні.

"Українська сторона вважає згаданий «візит», як інші т.зв. поїздки російських посадовців до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та м. Севастополь грубим порушенням Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права", - наголошують українські дипломати.

У зв'язку з цим сказано, що Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є і залишатимуться невід'ємною частиною України в її міжнародно визнаних кордонах.

"Це визнається всім цивілізованим світом, який вже дав належну оцінку міжнародно-протиправним діянням Російської Федерації, у т.ч. шляхом запровадження проти неї відповідних обмежувальних заходів (санкцій)", - додали в МЗС.

Також відзначається, що Міністерству закордонних справ РФ передано відповідну ноту протесту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр Дмитро Медведєв прибули до окупованого Севастополя.

«Путін під час робочої поїздки до Криму відвідав нову загальноосвітню школу «Освітній центр «Бухта Козача» в Севастополі. Президента супроводжували повноважний представник президента в Південному федеральному окрузі Володимир Устинов, міністр освіти Ольга Васильєва», - заявили у прес-службі Кремля.