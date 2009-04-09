Литвин сьогодні на Чернігівщині

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сьогодні відвідає з робочою поїздкою Чернігівську область.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, програмою поїздки передбачена низка зустрічей спікера з жителями міста Чернігів, Бахмацького та Борзнянського районів.

В.ЛИТВИН також дасть прес-конференцію для ЗМІ та здійснить запис на обласному телебаченні «Сівер-Центр» і міському телерадіоагентстві «Чернігів».