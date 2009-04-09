Литвин сьогодні на Чернігівщині
09:38, 09 квітня 2009Політика
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Спікер дасть прес-конференцію
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сьогодні відвідає з робочою поїздкою Чернігівську область.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, програмою поїздки передбачена низка зустрічей спікера з жителями міста Чернігів, Бахмацького та Борзнянського районів.
В.ЛИТВИН також дасть прес-конференцію для ЗМІ та здійснить запис на обласному телебаченні «Сівер-Центр» і міському телерадіоагентстві «Чернігів».
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