Ющенко відбув до Азербайджану

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з дводенним офіційним візитом до Азербайджану.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з програмою візиту, 9 квітня В.ЮЩЕНКО проведе зустріч з Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ. Після цього відбудеться перше засідання Ради Президентів України та Азербайджану у розширеному складі.

Також сьогодні після підписання двосторонніх документів Президенти України та Азербайджану зустрінуться з представниками ЗМІ.

У п’ятницю, 10 квітня, В.ЮЩЕНКО зустрінеться з головою азербайджанського парламенту Октаєм АСАДОВИМ, а також відвідає Бакинський слов’янський університет. Після цього В.ЮЩЕНКО зустрінеться з представниками українських ЗМІ та візьме участь у церемонії відкриття меморіальної дошки на честь першої української дипломатичної місії в Азербайджані 1919-1920 років.

У цей же день В.ЮЩЕНКО повернеться в Україну.