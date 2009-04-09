Вихідні на Великдень, Першотравень і День Перемоги

Українці з нагоди Великодня і Дня Перемоги відпочиватимуть по три дні, на першотравневі свята – чотири.

Як повідомляється на офіційному веб-порталі Міністерства праці та соціальної політики, відповідно до діючого законодавства у квітні неробочим днем є Великдень, який цього року припадає на 19 квітня, у травні святковими днями є 1 і 2 травня – День міжнародної солідарності трудящих та 9 травня – День Перемоги.

Враховуючи, що у випадках, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, то цей вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого, то: вихідний день у неділю 19 квітня переноситься на понеділок 20 квітня, вихідний день у суботу 2 травня – на понеділок 4 травня, вихідний день у суботу 9 травня - на понеділок 11 травня.

Таким чином, в Україні працівники, які працюють за графіком п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю, на Великдень відпочиватимуть три дні (18, 19 і 20 квітня), на травневі свята чотири дні (1, 2, 3 і 4 травня) і потім через чотири робочих дня знову три вихідних (9, 10 та 11 травня).

Крім того, Мінпраці повідомляє, що в червні неробочим днем є 7 червня - Трійця та святковим днем 28 червня - День Конституції України. Вихідний день у неділю 7 червня переноситься на понеділок 8 червня і вихідний день у неділю 28 червня – на понеділок 29 червня. Відповідно до цього, у червні українці відпочиватимуть три дні на Трійцю (6, 7 і 8 червня) та три дні у зв’язку з святкуванням Дня Конституції (27, 28 і 29 червня).