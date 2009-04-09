У Києві першими від тепла відключать житлові будинки

Відключення споживачів Києва від теплопостачання розпочнеться з 14 квітня.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на в. о. голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

За його словами, наразі готується відповідне розпорядження КМДА.

Рішення прийнято враховуючи сприятливі погодні умови та усталений температурний режим, додав він.

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, в першу чергу від теплопостачання буде відключатися житловий фонд міста. Завершити відключення від теплопостачання у будинках планується до кінця наступного тижня.

Лікувально-профілактичні заклади, школи та дитячі садки відключатимуться від теплопостачання згідно із заявками їх керівників.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 8 квітня АЕК «Київенерго» повідомило ЗМІ, що надіслала лист до КМДА з пропозицією достроково завершити опалювальний сезон у зв`язку із стійкою теплою погодою. При цьому «Київенерго» заявило, що технічно готове до завершення опалювального сезону.