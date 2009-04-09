Ющенко не збирається підсовувати Яценюку милиці

Президент України Віктор Ющенко спростовує інформацію про те, що він готує наступника на пост Президента країни, і що цим наступником є екс-спікер парламенту, депутат Арсеній Яценюк, повідомляє прес-служба Ющенка.

В українських ЗМІ з`явилася інформація, що Президент України Віктор Ющенко нібито готує наступника на свій пост, і цим наступником є Яценюк. Чергові вибори Президента в Україні призначені на 25 жовтня поточного року.

"Я не приховую своїх симпатій до Арсенія Петровича (Яценюка). Цю людину я знаю вже немало років. Багато що з того, що відбувалося в його кар`єрі, було завдяки моїм рішенням. Тому що я упевнений: це перспективний, великий політик, який потрібний Україні, нації. Європейського типу, не скутий, з гумором, з фантазією, - це вже молоде покоління. Але чи можна сказати, що я позбавляю цю людину самодостатності? Що підсовую йому милиці і кажу - спирайся? Це неправда. Я упевнений, що Арсеній Яценюк - самодостатній політик", - сказав Ющенко в інтерв`ю українському тижневику "Фокус", відповідаючи на запитання про підготовку наступника на пост Президента країни.

РИА Новости