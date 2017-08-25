Порошенко підвищив у званні ряд осіб, серед яких Аброськін, Демчина, Чечоткін і Аллеров

Президент Петро Порошенко видав ряд указів про присвоєння звань, яким до Дня Незалежності зробив генерал-майорами 12 осіб. Про це йдеться у відповідних указах Порошенко, оприлюднених на його сайті.

Зокрема, звання генерал-майора юстиції отримав полковник юстиції Сенюк Олег Володимирович - військовий прокурор Західного регіону України, тимчасово виконуючий обов'язки військового прокурора сил антитерористичної операції; звання генерал-лейтенанта отримав генерал-майор Євдоченко Леонід Олександрович - Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; військове звання генерал-полковника отримав генерал-лейтенант Колесник Ігор Іванович - перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України; звання генерал-лейтенанта отримали генерал-майор Грищенко Андрій Миколайович - командувач військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних Сил України; генерал-майор Шамко В'ячеслав Євгенович - начальник штабу - перший заступник командувача Повітряних Сил Збройних Сил України; звання генерал-майора отримали полковник Баргілевич Анатолій Владиславович - начальник оперативного управління - заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України; полковник Залужний Валерій Федорович - начальник штабу - перший заступник командувача військами оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України; полковник Палагнюк Ігор Миколайович - начальник штабу - перший заступник командувача військами оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України; звання контр-адмірала отримав капітан 1 рангу Неіжпапі Олексій Леонідович - заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з бойової підготовки - начальник управління бойової підготовки Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Читайте такожПорошенко нагородив орденами "За заслуги" Умерова і Чийгоза, а орденом Свободи Володимира Кличка

Крім того, спеціальне звання генерал-лейтенанта служби цивільного захисту присвоєно генерал-майору служби цивільного захисту Чечоткіну Миколі Олександровичу - Голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій; спеціальне звання генерал-майора служби цивільного захисту присвоєно полковнику служби цивільного захисту Щербаченко Олександру Миколайовичу - директорові Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Перший заступник начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України Василь Пісний в порядку переатестації отримав військове звання генерал-лейтенанта. Раніше він був генерал-лейтенантом міліції.

Генерал-лейтенант Юрій Аллеров, командувач Національної гвардії, став генерал-полковником.

В'ячеслав Аброськін, перший заступник голови Національної поліції, підвищений у званні до генерала поліції другого рангу, а Коваль Євген Олександрович - начальник Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України підвищений у званні до генерала поліції третього рангу.

Павло Демчина, перший заступник глави СБУ, став генерал-лейтенантом, а звання генерал-майора отримали Сергій Букоємський, начальник управління озброєння і техніки ДПСУ; Петро Щур, начальник управління боротьби з транскордонною злочинністю, ДПСУ; Сергій Сердюк, директор Департаменту персоналу ДПСУ; Василь Бедрій, начальник УСБУ в Рівненській області; Андрій Носач, начальник УСБУ в Харківській області; Олександр Саппа, начальник управління внутрішньої безпеки СБУ.

Народний депутат, генерал-лейтенант міліції Микола Паламарчук отримав спеціальне звання генерала поліції першого рангу у відставці. Він працював в органах МВС з 1982 до 2005 року.

Крім того, прокурор Миколаївської області Тарас Дунас і прокурор Одеської області Олег Жученко отримали класний чин державного радника юстиції 3 класу, який відповідає генеральському званню.

Посол України в Словаччині Юрій Мушка, посол в Лівії Микола Нагорний, посол в Кенії Євгеній Цимбалюк отримали дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла (перший ранг державного службовця, відповідає генералу армії). Ранг надзвичайного і повноважного посланника першого і другого класів, які також відповідає за рангом генеральським, отримали Канівський Владислав - заступник директора Департаменту - начальник відділу аналізу і планування Департаменту секретаріату Міністерства закордонних справ України; Куліш Ігор - перший заступник Керівника Головного департаменту зовнішньої політики і європейської інтеграції Адміністрації Президента України; Мартін Діна - заступник Постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві; генконсул в Мілані Роман Горяйнов, генконсул в Барселоні Оксана Драмарецька, постпред України при Рада Європи Дмитро Кулеба та радник-посланник відділення посольства в Ізраїлі при Палестинській Національній Адміністрації Микола Лещенко.