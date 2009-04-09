Нинішні вибори - небезпечний час для ЗМІ

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО ініціюватиме заборону перевірок засобів масової інформації різними контролюючими органами у період передвиборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив під час запису телепрограми на каналі РТБ Рівненської обласної держтелерадіокомпанії.

За словами віце-спікера, ЗМІ не повинні стати заручниками політичної боротьби в Україні під час виборчої кампанії, хоча різні політичні та олігархічні групи намагатимуться отримати вигоду для себе у цій ситуації.

«Складається враження, що багато впливових фінансово-політичних груп хочуть скористатися з перехідного періоду в України для того, щоб монополізувати свій вплив на медійно-інформаційному ринку», – сказав М.ТОМЕНКО.

Ще одним із важливих завдань у цьому плані для народних депутатів і громадськості, на думку М.ТОМЕНКА, є запровадження мораторію на будь-які рішення, що стосуються розподілу або перерозподілу частот, передбачених для розвитку цифрового телемовлення. У зв’язку з цим Верховна Рада планує звернутися до Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення і уряду із проханням не ухвалювати на цей період рішень щодо перерозподілу частотного ресурсу і проектів, пов’язаних із цифровим мовленням.