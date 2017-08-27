Сина Шуфрича можуть покарати умовно - Антон Геращенко

Народний депутат України, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко не виключає, що сина народного депутата України Нестора Шуфрича, який скоїв ДТП 26 серпня у центрі Києва, можуть засудити до умовного позбавлення волі зі сплатою великого штрафу.

Таку думку Геращенко висловив в ефірі телеканалу «112 Україна».

"Кримінальний кодекс за таке порушення може давати від 3 до 6 років позбавлення волі, але з урахуванням того, що син Шуфрича не був судимий, раніше не мав проблем із законом, то суд може призначити покарання у вигляді великого штрафу, плюс умовне позбавлення волі. Однак це буде рішення суду. На сьогоднішній день слідству потрібно провести експертизу, встановити швидкість, з якою рухався автомобіль, всі обставини цієї справи. Попередньо можна сказати, що пішохід переходив через пішохідний перехід, тому водій повинен у будь-якому випадку його пропускати. Швидше за все, винуватість водія тут буде очевидна", - сказав Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на вул. Шота Руставелі у Києві син народного депутата Нестора Шуфрича, перебуваючи за кермом автомобіля марки Bentley, скоїв наїзд на 31-річного пішохода, травмувавши останнього. Постраждалого з травмами госпіталізували.

У прес-службі політика стверджували, що автомобіль Bentley не належить Шуфричу-молодшому, а був наданий автосалоном для зйомок кліпу його товариша, реп-виконавця, відомого під сценічним ім'ям Pabl.A.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Як зазначили у поліції, тест показав, що син Шуфрича на момент скоєння ДТП був тверезий. У нього взяли аналізи для встановлення наявності наркотичного сп’яніння. Також у Шуфрича-молодшого правоохоронці вилучили закордонний паспорт.