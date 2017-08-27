У центрі Києва син Шуфрича за кермом орендованого Bentley збив людину

У суботу ввечері, 26 серпня, син народного депутата Нестора Шуфрича збив людину на парковці клубу FreeДом. Як повідомила прес-служба депутата "Опозиційного блоку", аварія була здійснена на автомобілі Bentley, наданому автосалоном для зйомок кліпу реп-виконавця, "товариша" Шуфрича-молодшого.

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За даними прес-служби, інцидент стався на вул. Шота Руставелі, де на пішохідному переході або поблизу нього Шуфрич збив 31-річного чоловіка, який отримав перелом ноги, вивих плеча, а також травми голови. Відзначається, що Шуфрич-молодший пройшов наркологічну експертизу, яка показала повну відсутність алкоголю.

Очевидці повідомляють, що автомобіль рухався на великій швидкості. Інцидент розслідує поліція.