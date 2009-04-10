У ВР заспокоїли Ющенка: імпічмент готують не для нього

Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Сергій МІЩЕНКО прогнозує, що комітет, швидше за все, рекомендуватиме парламенту подолати вето Президента на закон щодо діяльності Конституційного Суду України.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи перспективу розгляду цього питання у парламенті.

За словами С.МІЩЕНКА, пропозиції Президента до цього закону лише вчора потрапили до комітету. Він зауважив, що у вівторок, 14 квітня, відбудеться засідання комітету і це питання буде в порядку денному.

“Я не можу впливати на членів комітету, але, скоріше за все, більшість членів не сприймуть пропозиції глави держави”, - сказав він.

С.МІЩЕНКО висловив думку, що таким чином Верховній Раді буде запропоновано подолати вето Президента.

Водночас, за словами голови комітету, той факт, що глава держави повернув закон до парламенту, не є несподіванкою. С.МІЩЕНКО зауважив, що Президент застосував вето, оскільки не сприймає будь-які закони стосовно можливості проведення імпічменту. “Але я хочу заспокоїти Президента і наголосити, що зараз мова не стоїть про імпічмент Президента. Цей закон був розрахований на наступних глав держави, щоб вони завжди пам’ятали, що в будь-який момент за порушення можна бути розпочати процедуру імпічменту”, - сказав голова Комітету ВР.

С.МІЩЕНКО зауважив, що 25 жовтня відбудуться вибори Президента України, і до цього часу, навіть за великого бажання, провести процедуру імпічменту технологічно неможливо. “Але цього (імпічменту – УНІАН) не потрібно робити і з огляду на те, що суспільство у нас любить ображених і в разі проведення імпічменту рейтинг Президента буде зростати”, - сказав він.

При цьому С.МІЩЕНКО висловив переконання, що долати вето на закон щодо повноважень Конституційного Суду потрібно ще до проведення президентських виборів.

Водночас він не виключив, що в разі подолання вето глава держави звернеться до Конституційного Суду, як це вже було з приводу ряду законів. “Це право Президента - звертатися до Конституційного Суду, і ймовірність такого звернення дуже велика”, - сказав голова Комітету з питань правової політики.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня Президент застосував вето до ухваленого 19 березня Верховною Радою Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання».

Даним законом передбачено вдосконалення правового регулювання діяльності Конституційного Суду України.

Зокрема, передбачено визначити форму і зміст звернення ВР про дачу висновку Конституційним Судом України щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, строків відкриття конституційного провадження за цією процедурою.

Також передбачено внести зміни до закону “Про Кабінет міністрів України”, встановивши, що дія акта уряду, який зупинено указом Президента України і щодо якого є рішення КС про визнання таким, що відповідає Конституції, або ухвала про відмову у відкритті провадження не може бути повторно зупинена Президентом.

9 квітня голова ВР Володимир ЛИТВИН зауважив, що цей документ стане предметом розгляду Комітету ВР з питань правової політики, а після його рішення - всього парламенту.