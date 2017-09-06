Голова Одеської ОДА Степанов увійшов до трійки найбільш впливових одеситів

Голова Одеської ОДА Максим Степанов увійшов до трійки лідерів рейтингу «100 найвпливовіших одеситів - 2017», організованого благодійним фондом «Журналісти за демократію» спільно з ІА «Одеса-медіа».

Підсумки рейтингу, складеного на основі опитувань експертів та онлайн-голосування, були представлені організаторами на прес-конференції 5 вересня.

До трійки лідерів глава Одеської ОДА потрапив як у фінальній версії рейтингу, так і за підсумками онлайн-голосування читачів. Настільки високого місця в рейтингу впливовості Степанову вдалося досягти менш ніж за 9 місяців перебування на посаді голова облдержадміністрації.

У трійку найбільш впливових одеситів, крім Максима Степанова, також увійшли мер Одеси Геннадій Труханов і бізнесмен Володимир Галантерник. Цікаво, що перша трійка лідерів за підсумками онлайн-голосування відрізняється від заключних підсумків рейтингу, який формувався з урахуванням думки експертів. На думку читачів, найбільший вплив в Одесі мають Максим Степанов, Геннадій Труханов і Сергій Ківалов.

У ТОП-десятці рейтингу також опинилися депутат Верховної Ради Сергій Ківалов, митрополит Агафангел, голова Одеської облради Анатолій Урбанський, бізнесмен Аднан Ківан, перший заступник голови Одеської ОДА Олександр Терещук, начальник управління СБУ області Олександр Довженко, лідер партії «Батьківщина» в Одеській області Олег Радковський. Більше половини лауреатів рейтингу - представники влади, а саме чиновники та депутати.

У початковий список увійшли 370 кандидатів, за яких протягом усього серпня йшло активне онлайн-голосування на сайті інформаційного агентства. Також свої оцінки рівня впливовості учасників рейтингу висловили понад двадцять експертів в сфері бізнесу, політики, освіти, культури, які оцінювали кандидатів в десяти категоріях: «Влада», «Громадська діяльність», «Бізнес», «Силові структури», «Релігія», «Юриспруденція», «Охорона здоров'я», «Наука і освіта», «Культура і мистецтво», «ЗМІ».