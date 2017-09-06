У "Відродженні" пропонують призначити перевибори до Миколаївської міськради

Народний депутат групи «Партія «Відродження» Артем Ільюк пропонує парламенту призначити перевибори Миколаївської міської ради, передає прес-служба партії.

Текст відповідного Проекту Постанови №7057 «Про дострокове припинення повноважень Миколаївської міської ради та призначення позачергових виборів ради» опублікований на сайті Верховної Ради.

Як наголошується в пояснювальній записці, метою проекту Постанови є припинення повноважень депутатів Миколаївської міської ради VII скликання і призначення позачергових виборів Миколаївської міської ради. Своє рішення, Артем Ільюк аргументує це тим, що робота міської ради Миколаєва неефективна і не спрямована на розвиток інфраструктури, соціальної та економічної сфери Миколаєва.

«Набридло дивитися, як деякі депутати міської ради, або група депутатів, знущається над жителями мого рідного міста. Є прямі обов’язки депутатів міської ради, як мінімум ходити на сесії міськради і виконувати свої службові обов’язки. Але, останнім часом, почастішала така практика, яка, на мій погляд, завдає відчутної шкоди моєму рідному місту: це деякі депутати (особливо фракція «Опозиційного блоку»), які з будь-якого приводу зараз не відвідують сесії міської ради. Це блокує роботу і не дає можливості розвивати Миколаїв», – написав у своїй сторінці в Facebook Артем Ільюк.

Він також зазначив, що з часу обрання Миколаївської міської ради у 2015 році було проведено 23 сесії в режимі пленарних засідань. У 90 відсотках стенограм пленарних засідань зафіксовано порушення ч.3 ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та регламенту Миколаївської міської ради в частині підготовки проектів рішень та їх оприлюднення.

«Я як депутат, що представляє Миколаїв у Верховній Раді, вважаю, що депутати повинні не чекати його, а розпуститися самі. Буду закликати депутатів парламенту підтримати і проголосувати за цей Проект Постанови, і призначити перевибори в міській раді, що б люди змогли визначити нових, гідних представників у міській раді», – зазначив Артем Ільюк.

Нагадаємо, Проект Постанови №7057 «Про дострокове припинення повноважень Миколаївської міської ради та призначення позачергових виборів ради» був зареєстрований 4 вересня.Через набір “тушок” у коаліцію новий уряд знову може стати неефективним – Артем Ільюк Через набір “тушок” у коаліцію новий уряд знову може стати неефективним – Артем Ільюк