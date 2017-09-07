Порошенко розповів про підготовку Росії до наступальної війни континентального масштабу

Президент Петро Порошенко заявив, що головною загрозою з боку Росії все ж залишається військова. Про це він сказав під час виступу у парламенті.

За словами президента наразі немає ознак, щоб Москва була готова піти із Донбасу та Криму.

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«Головна загроза з боку Росії все ж таки військова. Нема поки що жодних ознак, аби Москва готова була відступити з Донбасу чи піти з Криму. А от доказів її підготовки до наступальної війни континентального масштабу дедалі більше», - заявив президент.

Як приклад цього, Порошенко назвав нинішні військові навчання російських військ у Білорусі.

Як повідомляв УНІАН раніше, сьогодні у Верховній Раді із щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України виступає президент Петро Порошенко.

Сьогоднішнім порядком денним пленарного засідання парламенту після виступу глави держави передбачено розгляд ряду законопроектів, пов'язаних із судовою системою. Зокрема це президентський законопроект про внесення змін до Господарського та Цивільного процесуальних кодексів, а також Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів.