Партія регіонів не залишить Тимошенко шансів?

Фракція Партії регіонів не голосуватиме за антикризову програму уряду, навіть якщо Кабінет міністрів врахує пропозиції Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він наголосив, що Партія регіонів не працює з жодною політичною силою над створенням спільної антикризової програми.

Депутат пояснив, що фракція Партії регіонів не голосуватиме за урядову антикризову програму, оскільки не має важелів для її реалізації.

«Ми будемо голосувати за документи, якщо ми будемо причетні до їхньої реалізації», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Він зауважив, що фракція Партії регіонів може допомогти уряду у створенні досить серйозного документу, але враховуючи той факт, що не має можливості впливати на його реалізацію, не має сенсу пов’язувати себе з урядом.