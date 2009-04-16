Експерти вважають, що фарт Ющенка проведе Нашу Україну до ВР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО останнім часом намагається нав’язати політичній еліті свої правила гри для збереження свого впливу.

Таку думку висловили експерти в ході опитування Центру політичного консалтингу, коментуючи останні заяви В.ЮЩЕНКА про свою участь як у президентській, так і у парламентській виборчій кампанії.

“Дійсно, останнім часом Президент намагається стати одним з серйозних та впливових гравців. Формальним стартом кампанії можна назвати послання Президента до Верховної Ради. ЮЩЕНКО намагається, щоб грали в його гру, а не лише відповідати на політичні ходи його опонентів. Тобто, Президент намагається нав’язати своє бачення розвитку політичного процесу”, - вважає президент Аналітичного центру “Відкрита політика” Ігор ЖДАНОВ.

На його думку, однією з головних “фішок” В.ЮЩЕНКА є одночасне проведення президентських і парламентських виборів. “Зрозуміло, що він хоче завести під таким “соусом” свою фракцію в парламент і отримати якесь представництво для того, щоб в майбутньому впливати на політичний процес. Але враховуючи все це, я думаю, що навряд чи Президенту вдасться нав’язати свою політичну гру. На мою думку, ситуація буде розвиватися інакше”, - пояснив І.ЖДАНОВ.

Директор Центру “Третій сектор” Андрій ЗОЛОТАРЬОВ вважає, що В.ЮЩЕНКО в першу чергу хоче вплинути на результати як президентських, так і парламентських виборів. “Це стратегічна мета. Я розумію, що більшість буде кидати в мене каміння, але я буду відстоювати ту точку зору, що у Президента більше можливостей вплинути на ситуацію і розвернути її в протилежному напрямку, ніж у будь-якої іншої особи в державі. Це тому що у Президента величезні можливості, а, крім того, Віктор ЮЩЕНКО, як то кажуть, фартовий хлопець”, - сказав він.

За словами А.ЗОЛОТАРЬОВА, у разі проведення парламентських виборів за новим виборчим законом результати виборчого процесу залежатимуть від особистостей. “Саме тому Президент буде мати непогані шанси вплинути на остаточні результати виборів. Я вважаю, що це не найкраща позиція за півроку до завершення каденції Президенту сидіти і чекати, що буде далі. У будь-якому випадку не набагато краща і активна роль у тих подіях, які будуть відбуватись протягом наступного півроку в політичному житті України”, - додав експерт.

На думку директора Національного інституту стратегічних досліджень Юрія РУБАНА, В.ЮЩЕНКО відновлює свою політичну активність для того, щоб залишиться активним гравцем. “Шанси “Нашої України” пройти в парламент абсолютно реалістичні, тобто вона долає 3% бар’єр і, може, покаже ще кращий результат. ЮЩЕНКО ж заявив, що це не трапиться автоматично, і для цього треба провести певні заходи. Що стосується президентських виборів, то Президент говорить про активну гру на цих виборах, тобто очевидно, що буде якась його гра. Він не розшифровує, як він її вестиме, але внутрішній голос мені підказує, що роль Президента на цих виборах буде дуже високою. Починаючи від його балотування, яке буде форматувати політичні сили, і завершуючи моментом волевиявлення і передачі влади, його роль дуже велика. Тим більше це буде помітно в такій напруженій ситуації, яка супроводжуватиме ці вибори”, - пояснив він.

“Політика – це мистецтво можливого. І в Президента ЮЩЕНКА все ще зберігаються високі шанси це “мистецтво можливого” продемонструвати. Його стиль політичної поведінки, дійсно, нагадує криву, яка довго обирає напрямок свого просування у площині координат, а потім раптово здіймається вгору. Здається він сам нещодавно заявляв, що свого часу зробив усе, аби не потрапити у політику. А сьогодні, скажемо відверто, навіть не на піку власної популярності, посідає в ній визначальне місце і відіграє все ще ключову роль. Отже, його політична поведінка вирізняється тим, що довго і болісно відбувається входження у процес (не без помилок і провалів), а після певного (більше навіть психологічного) Рубікону він переходить на цілеспрямовану і стрімку ходу”, - вважає директор політичних програм Центру політичного консалтингу Олег ПРОЦЕНКО.

За його словами, останні заяви В.ЮЩЕНКА є прикладом його “повної бойової готовності і цілковитої впевненості, щонайменше у власній правоті”.

“Я думаю, ЮЩЕНКО запропонує суспільству своєрідну безкомпромісну оголену правду, якою він вважає ті політичні та моральні принципи, заради яких готовий не звертати увагу на рейтинги. Це будуть жорсткі і здебільшого непопулярні речі, це навіть не буде нагадувати риторику ЮЩЕНКА-опозиціонера 2002–2004 років. Навпаки, він нібито буде робити все, аби максимально не сподобатися народу цією своє правдою. Він відкрито ставитиме суспільству питання, на які ніхто не хоче давати відповіді, від яких тікають або ж просто на власну користь використовують їхню антитезу як, наприклад, НАТО – антиНАТО. Але все це буде дуже дисгармоніювати з загальним популізмом інших політиків і політичних сил. І саме ця дисгармонія буде в очах виборців підкреслювати, що на відміну від інших, ЮЩЕНКО не бореться за владу, а дивиться значно далі. Таке своєрідне не загравання, а навпаки бичування електорату, може мати абсолютно зворотній, здавалося б природному відторгненню від кандидата, ефект. Це може пробудити у народу відчуття серйозності моменту, загострити усвідомлення власної відповідальності за вибір. Якщо такий злам відбудеться, то результати такого зламу точно будуть не на користь таких політичних сил, як БЮТ і Партія регіонів, увесь передвиборчий “драйв” яких базуватиметься на популістському самовихвалянні та критиці нинішньої влади”, - вважає О.ПРОЦЕНКО.

У свою чергу директор політико-правових програм Центру ім. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО назвав заяви В.ЮЩЕНКА спробою поборотись за політичну ініціативу.

“Що стосується можливих сценаріїв розвитку політичного процесу, то, звичайно, ми вже бачимо один процес, який іде. Це неформальний хід президентської кампанії, так чи інакше має завершитись чи в жовтні, чи в грудні, чи в січні, ще не має принципового значення, бо цей процес йде і він не може бути зупинений. Що стосується ініціатив В.ЮЩЕНКА в цьому контексті (балотуватися на другий термін), то я думаю, що він усвідомлює нинішній стан речей, рівень своєї підтримки у суспільстві та шанси бути переобраним на другий термін. Тому якщо аналізувати можливі мотиви, участь ЮЩЕНКА у президентській кампанії матиме символічний ефект для його прихильників і означатиме, що всі ідеї, всі цінності, які він проголошував, хоч вони інколи не популярні, але не можна від них відмовлятись, що справа не програна і вона матиме своє продовження незалежно від результатів цих виборів”, - сказав він.

На думку Ю.ЯКИМЕНКА, участь В.ЮШЕНКА у президентській кампанії сприятиме консолідації того електорату, який ще залишився у “Нашої України”. “Це може бути також спроба якось консолідувати залишки електорату, щоб “Наша Україна” могла втримати свою присутність у парламенті на наступних виборах. Це головні сценарії. Якщо говорити про внесення змін до Конституції в президентському варіанті, то це питання вже оцінювалося і його ймовірність є досить низькою”, - вважає експерт.