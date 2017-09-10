Затримання "Інтерсіті" із Саакашвілі у Польщі: Тимошенко просить генпрокурора втрутитись у ситуацію

16:49, 10 вересня 2017
Політика
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Тимошенко зазначила, що затримання "Інтерсіті" таким чином є злочином.

тимошенко заявила, що команда чекатиме реакції від Луценка / фото Єгор Фірсов

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що їхня команда звертається до генпрокурора Юрія Луценка із заявою про злочин у зв’язку із тим, що потяг «Інтерсіті», де знаходиться Міхеїл Саакашвілі, не пропускають на територію України. Про це вона заявила у польському Перемишлі.

За ловами Тимошенко, затримання таким чином потяга є злочином, тому політик попросила Юрія Луценка втрутитись у ситуацію.

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«Наша команда сідає до потяга знову і буде очікувати реакцію від Луценка», - заявила Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН раніше, адміністрація поїзда, посилаючись на вказівку «Укрзалізниці», повідомила, що поїзд не рушить, поки Саакашвілі не зійде з поїзда. Наразі поїзд, який повинен був відправитись о 14:07, стоїть на платформі вокзалу Перемишля.

В потязі пролунало оголошення, що потяг не рушає, оскільки на борту перебуває особа без дозволу перебування в Україні. Поїзд не рушить, поки він не вийде. Такий запит до УЗ надійшов від Нацполіції.

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