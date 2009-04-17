Урізати зарплату держчиновникам: легше сказати, ніж зробити

Резонансна заява вищої політичної еліти про зниження удвічі своєї заробітної плати, досі так і не утілилося в життя. Про це заявив в ексклюзивному інтерв`ю журналу «Профіль» начальник Головного управління державної служби України Тимофій Мотренко.

“Зниження зарплати удвічі не проведено й проведено бути не може без порушення закону й Конституції, - сказав він. – Було легше сказати, ніж зробити. Тому що по-перше: Конституція забороняє ухвалення рішень, які погіршують матеріальний стан людей. Друге – є закон, який чітко описує права людини у разі, якщо вона займає певну посаду: таке погіршення робиться з його згоди. Це КПЗП. Третє – є так зване міжпосадове диференціювання, тобто не можна просто зменшити зарплату у вищого корпусу, а потрібно зберегти відповідності по всій вертикалі, що зробити надзвичайно складно.Політики можуть ухвалити будь-яке рішення, можуть сказати: тепер одержуватимемо тільки половину своєї зарплати, а половину – перераховувати кудись. А держслужбовці відмовлятися від зарплати не можуть: вони не політики», - відзначив чиновник. На його думку, припускати, що всі держслужбовці зможуть написати заяву і половину зарплати перераховувати кудись, було просто наївно. Разом з тим, оскільки фінансування органів влади було зменшено на 10%, зарплата в реальному вимірі для держслужбовців зменшилася приблизно на третину. Якщо минулого року середня зарплата складала 2 905 гривень, за підсумками першого кварталу вона складе дві тисячі гривень