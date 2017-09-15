В АП заперечили розмову Порошенка із Садовим про Саакашвілі

Речник президента Святослав Цеголко заявляє, що президент Петро Порошенко та мер Львова Андрій Садовий не говорили про екс-президента Грузії та екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. Про це Цеголко сказав "Українській правді", коментуючи слова Садового.

"Президент не говорив з мером Львова про жодні персоналії. У них є багато важливіших тем для обговорення", - заявив він.

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Водночас він не зміг відповісти на питання, про що саме в такому випадку говорили Порошенко і Садовий, пославшись на те, що не чув їхньої розмови.

Водночас журналіст Соня Кошкіна у своєму Facebook опублікувала фото Порошенка і Садового і їхню коротку перепалку про фото і Саакашвілі.

Раніше в коментарі УП Садовий повідомив, що Порошенко запитував його про Міхеіла Саакашвілі, однак відмовився розповідати деталі розмови.