РФ, яка розв'язала війну, заявила про якись "фантомний біль" України: не сподобалися заяви на форумі в Києві

У МЗС РФ назвали проведення форуму YES у Києві «фантомним болем», а заяви про російську агресію - «колосальною помилкою».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в окупованій Ялті заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

«Хіба це єдина дивина, яку ми спостерігаємо зараз із боку київського режиму? Можна сказати, що це фантомні болі, але винних шукати за кордоном не слід», - сказала Захарова, коментуючи проведення в Києві 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

За її словами, Україна «у всьому звинувачує» Росію, і з цього «створена національна ідея».

«Це величезна помилка - те, що київський режим постійно розповідає своїм громадянам про нібито російську агресію, про нібито винуватість Росії у всіх бідах. Це колосальна помилка», - сказала Захарова.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ЛДНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в ряді районів Луганської та Донецької областей не припиняються бойові дії.

12 жовтня 2016 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія була змушена «захищати російськомовне населення» на Донбасі та в Криму.

12 травня 2016 року Захарова, відповідаючи на питання про повернення Україні окупованого Криму, сказала: «Крим ви вже повернули, тепер час повернути гроші».