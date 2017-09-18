Проект Держбюджету-2018 представлять 22 вересня - Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що цієї п'ятницю планується провести представлення законопроекту про Державний бюджет України на 2018 рік. Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час Погоджувальної ради.

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Парубій нагадав, що до парламенту вже було подано проект закону про Держбюджет- 2018.

Спікер зазначив, що протягом найближчого часу на сайті ВР буде доступний остаточний текст законопроекту і всі зможуть ознайомитися з ним.

«По узгодженню з урядом пропонується, щоб ми в п'ятницю змогли провести представлення Державного бюджету України, і відповідно розпочати його обговорення в депутатському корпусі, в Комітеті з питань бюджету», - сказав Парубій.