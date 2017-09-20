Обшуки у Полтавській міській раді проводять через корупцію та зловживання владою - ЗМІ (фото)

Обшуки у Полтавській міській раді проводять через корупцію та зловживання владою. Про це пише місцеве видання "Коло Ньюз".

"20 вересня у Полтавській міські раді, управлінні ЖКГ та в кількох інших установах прокуратура проводить обшуки", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що обшуки проводять через підозру в корупції, зловживання владою та службовим становищем. Однак офіційно цього ніхто із представників прокуратури, яка здійснювала обшуки, не прокоментував. Обшуки проводила Генеральна прокуратура.

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Вранці вже обшукали кабінети секретаря міськради Оксани Деркач, першого заступника мера Михайла Шевченка, заступника мера з питань ЖКГ Андрія Ляміна та заступника мера з питань виконавчих органів Віталія Нікіпелова. За останнім повідомленням, обшуки в кабінетах чиновників пов’язані з діяльністю управління ЖКГ.

Раніше повідомлялося, що обшук проводиться на підставі за ст. 236 Кримінального кодексу ("порушення правил екологічної безпеки").