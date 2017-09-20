У Полтавську міськраду прийшли з обшуком

Зранку Генпрокуратура та поліція почала обшуки у Полтавській міськраді. Обшуки проводили у кабінеті заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Наталії Сук. Про це повідомило місцеве інтернет-видання "Трибуна".

Читайте такожСБУ прийшла з обшуками до голови "Батьківщини" у Київській областіЯк повідомляється, обшук проводиться на підставі за ст. 236 Кримінального кодексу ("порушення правил екологічної безпеки"). Обшук проводиться за ухвалою Печерського райсуду міста Києва, в якій зазначено провести обшуки за адресою Соборності, 36.

Слідчі дії також провели у кабінеті заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Віталія Нікіпелова.

Віталій Нікіпелов, що наразі ніяких вилучень у процесі обшуку не відбувалося. Ухвалу Печерського суду йому показали.

Правоохоронці також зайшли до приймальні секретаря міської ради Оксани Деркач. Її адвокатів до кабінету не пустили.

Слідчий попросив журналістів покинути приміщення міської ради.

"У зв’язку з таємницею досудового розслідування просимо представників ЗМІ покинути приміщення. Детальна інформація про процес розслідування наявна у ст. 236 КК України" - зазначив старший слідчий Генпрокуратури Віталій Конончук.

Окрім того, Конончук сказав, що за ухвалою суду обшуки проведуть по всьому приміщенню міської ради. Однак показувати ухвалу суду слідчий відмовився, аргументуючи це таємницею слідства.