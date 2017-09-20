Порошенко зустрівся з віце-президентом США перед засіданням Радбезу ООН щодо миротворчості (фото)

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з віце-президентом США Майком Пенсом та представником США в ООН Нікі Хейлі перед засіданням Радбезу ООН щодо миротворчості.

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook.

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«Дуже позитивна зустріч з віце-президентом США Майком Пенсом та представником США в ООН Нікі Хейлі перед засіданням Радбезу ООН щодо миротворчості», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко має намір представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі. За його словами, необхідно ввести на Донбас миротворчу місію ООН з мандатом Ради безпеки ООН.