Переговори про постачання зброї до Південного Судану велися за часів Януковича - Геращенко

Секретар комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Антон Геращенко заявляє, що переговори щодо постачання зброї до Південного Судану велися за часів президентства Віктора Януковича. Про це він заявив в ефірі "5 каналу".

"Ця інформація у звіті Amnesty International не відповідає дійсності. Українська державна корпорація "Укрінмаш", яка має право на експорт зброї, зробила відповідну заяву і крім того опублікувала свою офіційну відповідь англійською, яку надала місяць тому Amnesty International. Вони ще місяць тому запитували, чи був такий контракт дійсно і "Укрінмаш" відповіла, що були перемовини у 2012-2013 роках, але контракт так і не був реалізований. Перемовини велися за часів влади Януковича. На мій погляд, Amnesty International вчинила дуже нечесно, у них була офіційна відповідь від української державної компанії, де були наведені всі факти", - заявив він.

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"Міністерство закордонних справ, Сполучені Штати, наші європейські партнери, вони отримуючи дипломатичними каналами офіційну інформацію з цього приводу. Цей інцидент буде вичерпаний, але довіра до Amnesty International буде підірвана", - переконаний народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня, міжнародна правозахисна організація Amnesty International в Україні заявила про причетність України до незаконного постачання зброї до Південного Судану.

У повідомленні говорилось, що новий звіт організації наводить докази причетності України до незаконного постачання зброї до Південного Судану, де її використовують для вбивств тисяч мирних жителів. Як стверджують правозахисники, у 2014 році "Укрінмаш" підписав контракт з ОАЕ на поставку тисяч кулеметів, мінометів, РПГ і мільйонів боєприпасів до Південного Судану.

У свою чергу державна фірма "Укрінмаш" спростувала твердження Міжнародної правозахисної організації Amnesty International про нібито постачання Україною зброї до Південного Судану.