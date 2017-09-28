Прикордонники спростовують звинувачення Білорусі у порушенні повітряного простору українським літаком

Держприкордонслужба спростовує звинувачення Білорусі в порушенні повітряного простору літаком «DA-42».

Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян у Facebook.

«Що стосується можливого порушення повітряного простору Білорусі патрульним літаком Держприкордонслужби України... Літак DA-42 Державної прикордонної служби України 25 вересня виконував плановий політ з метою повітряного моніторингу державного кордону на ділянках Чернігівського та Житомирського прикордонних загонів», - зазначив він.

За словами Слободяна, білоруська сторона завчасно була попереджена про виконання польотів відомчим літаком на вказаних ділянках.

«Літак обладнаний системою вторинної локації, що дозволяє органам управління повітряним рухом відстежувати політ літака. Органи управління повітряним рухом «Украерорух» спостерігали політ літака. За їх інформацією порушень державного кордону не зафіксовано», - підкреслив він.

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«Радіотехнічні підрозділи ПС ЗС України спостерігали політ літака. Порушень державного кордону з їх сторони не зафіксовано. Літак обладнаний сучасною навігаційною системою «GARMIN-1000», яка дозволяє екіпажу здійснювати навігацію з високою точністю», - зауважив представник Держприкордонслужби.

Також за матеріалами об’єктивного контролю відомчої системи відстеження маршруту польоту літака «АВІАТРЕКІНГ» порушень не зафіксовано.

«Звичайно, в межах компетенції Держприкордонслужба ще раз перевірить усю технічну документацію, що стосується даного польоту для об'єктивного встановлення істини», - зауважив Слободян.

Раніше Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що очікує від України офіційних пояснень щодо порушення повітряного простору цієї країни літаком "DA-42".