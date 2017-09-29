Росія звинуватила Україну в загибелі спостерігача ОБСЄ на окупованій частині Луганської області

Росія звинуватила Україну в загибелі спостерігача Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на окупованій частині Луганської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС Росії, про це заявив постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич.

За його твердженням, доповідь міжнародної комісії зі встановлення фактів констатувала, що міна, на якій підірвався автомобіль СММ, навряд чи була встановлена бойовиками «ЛНР».

«Представники окремих районів Луганської області не знали про наявність на дорозі ще двох мін, що не розірвалися», - заявив Лукашевич.

Також він стверджує, що під час розслідування проросійські бойовики «конструктивно взаємодіяли з криміналістами, чого не можна сказати про українську сторону».

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«Київ досі не надав повний відеозапис підриву, що здійснювався з підконтрольної ЗСУ території. Камера мала гарне наближення, а її поворот, з метою відстежити рух автомобілів СММ, проводився вручну. Розумних підстав сумніватися в причетності диверсантів ЗСУ до цього підриву у нас немає», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке розташоване на території, підконтрольній бойовикам "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ Джозеф Стоун, ще двоє дістали поранення. Загиблий був громадянином США, були поранені спостерігачі з Німеччини і Чехії.

У Держдепартаменті США заявили, що шоковані загибеллю американця, і закликали Росію використати свій вплив на бойовиків, щоб дати можливість ОБСЄ провести повне, прозоре і своєчасне розслідування інциденту.