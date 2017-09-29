Посол Угорщини наполягає на внесенні змін до мовної статті закону про освіту

Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень наполягає на необхідності внесення змін до мовної статті закону про освіту в Україні. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

Посол стверджує, що нинішню редакцію статті 7 закону про освіту українські депутати ні з ким не погоджували.

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«Ми говорили весь рік, що не можна так ухвалювати, і вони завжди говорили, заспокоюючи нас - все буде в порядку, все буде добре. Ні, це не добре, що вони ухвалили... У чому проблема - у тому, що за годину до голосування взяли ось такий варіант, і цей варіант сьомої статті ні з ким не був узгоджений», - заявив посол.

Також він роз'яснив заяву міністра закордонних справ і торгівлі Угорщини Петера Сійярто про намір блокувати всі кроки із зближення України і Європейського Союзу в рамках «Східного партнерства» і будь-які євроінтеграційні ініціативи.

«Не підтримуємо українські пропозиції поки що. Жодних українських пропозицій», - сказав Кешкень.

При цьому він розповів, яких необхідно вжити заходів, щоб Угорщина змінила свою позицію. «Змінити сьому статтю», - констатував посол.

Також він сказав, що висловлює насамперед позицію українських громадян, які представляють угорську національну меншину в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (зокрема, ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали стурбованість низки країн - Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, зокрема й з Радою Європи.

У свою чергу в Міністерстві освіти і науки запевнили, що мовні положення нового закону (зокрема, стаття 7) не порушують Європейську хартію регіональних мов чи мов меншин і Рамкову конвенцію про захист національних меншин.

28 вересня міністр закордонних справ України Клімкін направив сьому статтю закону про освіту на розгляд Венеціанської комісії».

Довідка. Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

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Відповідно до закону, особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних установах для отримання освіти поряд з державною мовою мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної та загальної середньої освіти поряд з державною мовою мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується через створення класів (груп) з навчанням мовою цього народу поряд з державною мовою.

Особи, що належать до корінних народів, нацменшин України, які почали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують отримувати таку освіту відповідно до правил, які діють до набуття чинності цього закону, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів , які вивчаються українською мовою.