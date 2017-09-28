Ми не могли не посилити роль української мови в освіті і немає про що дискутувати - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що українська влада не могла не посилити роль української мови в освіті і немає про що дискутувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час зустрічі з працівниками освіти сьогодні в Києві. «Хотів би окремо зупинитися на сьомій статті закону, яка викликала не лише внутрішній, але й дуже широкий міжнародний резонанс», - сказав він.

За його словами, протягом останніх років в Україні обережно, але впевнено впроваджується курс на наповнення реальним змістом державного статусу української мови.

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«Ми не могли не посилити роль української мови в освіті. Про що тут дискутувати? Дитина, яка закінчує українську школу має володіти українською мовою. І звичайно, важливо, щоби ви, шановні вчителі, престиж мови підвищували не лише на уроках, але й у спілкуванні з дітьми на перервах і у виховному процесі. Щоб діти бачили, що українська для вас це не суха норма закону, а живий засіб повсякденного спілкування», - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН раніше, сьогодні в Україні набув чинності закон "Про освіту", підписаний президентом Петром Порошенком 25 вересня. Верховна Рада ухвалила цей закон 5 вересня.

Зокрема законом запроваджується 12-річна середня освіта. Крім того, документ передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Відповідно до закону, особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних установах для отримання освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою. Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної та загальної середньої освіти поряд з державною мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується через створення класів (груп) з навчанням мовою цього народу поряд з державною мовою.

Встановлено, що особи, які належать до корінних народів, нацменшин України, які почали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 продовжують отримувати таку освіту відповідно до правил, які діють до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

Своєю чергою в Міністерстві освіти і науки України запевнили, що мовні положення нового закону про освіту в Україні не порушують Європейську хартію регіональних мов або мов меншин та Рамкову конвенцію про захист національних меншин. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про намір його країни блокувати зближення України і ЄС через мовні положення закону про освіту.