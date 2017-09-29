У Німеччини раніше були побоювання щодо початку війни між Україною і Росією - ЗМІ

Речник Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Мартін Шефер на останній прес-конференції на своїй посаді повідомив, що в МЗС побоювалися можливого початку війни між Україною і Росією.

Читайте такожМеркель згадала історію НДР, говорячи про КримШефер визнав, що в МЗС Німеччини були сильні побоювання щодо конфлікту між Росією та Україною. «Було дві-три ситуації в українській кризі, коли ми серйозно боялися, що між Росією та Україною почнеться війна», - зазначив він.

Як передає "Німецька хвиля", Шефер сьогодні у Берліні повідомив, що залишає свою посаду після семи років роботи речником у зовнішньополітичному відомстві Німеччини. Він попрацював з трьома міністрами. Нині його призначили послом Німеччини в Південно-Африканській Республіці.

Раніше в МЗС Німеччини запевнили, що парламентські вибори, які відбулися в країні 24 вересня, не стануть причиною зміни зовнішньої політики щодо України. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що миротворці, яких ООН може відправити на Донбас, повинні мати доступ до всієї території, підконтрольної проросійським сепаратистам.