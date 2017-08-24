Німеччина продовжить підтримувати Україну - Штайнмаєр

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у вітанні президенту України Петру Порошенку з нагоди 26-ї річниці Незалежності України наголосив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну. Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

«Німеччина і надалі у міру сил підтримуватиме Україну і спільно зі своїми європейськими та міжнародними партнерами виступатиме за те, щоб громадяни всієї України могли жити у мирі, стабільності й добробуті на засадах свободи і самостійності», - підкреслив президент Німеччини.

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Штайнмаєр підкреслив, що «Німеччину дуже хвилює доля України та її громадян».

У вітанні окремо наголошується, що, попри складний і довгий шлях, реалізовано важливі кроки у посиленні співпраці між Україною та країнами ЄС з наданням Україні безвізового режиму у червні 2017 року та очікуваним набуттям чинності Угоди про асоціацію у вересні.

Також президент ФРН відзначив важливість активно продовжувати реалізацію реформ в Україні.

Штайнмаєр побажав Україні та українському народу мужності, сил до згуртованості і мирного майбутнього.

Як повідомляв УНІАН, Королева Великої Британії Єлизавета II привітала Україну з 26-ю річницею незалежності. До привітань з Днем Незалежності України приєднався і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.