В Одесі суд призначив заставу в 5 мільйонів заарештованому очільнику регіональної виконавчої служби

Приморський районний суд Одеси 1 жовтня взяв під варту керівника Державної виконавчої служби територіального управління юстиції в Одеській області та головного спеціаліста служби, підозрюваних у хабарництві, з правом внесення застави у розмірі 5 млн грн кожному.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

«За клопотанням прокуратури Одещині 1 жовтня 2017 року судом взято під варту керівника Державної виконавчої служби територіального управління юстиції в Одеській області та головного спеціаліста служби», - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що також суд визначив підозрюваним заставу в розмірі 5 млн грн кожному.

У відомстві зазначили, що затримання 28 вересня вищеназваних осіб було здійснено слідчими прокуратури Одеської області спільно з співробітниками Управління Служби безпеки в Одеській області при викритті корупційної схеми, яка діяла в Державній виконавчій службі регіону. Розслідування триває.

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Як повідомляв УНІАН, 28 вересня в центрі Одеси правоохоронці затримали заступника начальника Головного територіального управління юстиції в Одеській області - начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області, а також головного спеціаліста управління, підозрюваних в отриманні хабара в розмірі 6 тис. дол.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (хабар) Кримінального кодексу України.