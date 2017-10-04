Нардеп розповів про "чіткі алгоритми" у законопроекті про реінтеграцію Донбасу

Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони, депутат від «Блоку Петра Порошенка» Іван Вінник заявляє, що в законопроекті про реінтеграцію Донбасу буде прописано, що після звільнення окремих районів Донецької та Луганської областей там будуть створені військово-цивільні адміністрації та проведені вибори. Про це він заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Україна проводила консультації із західними партнерами з приводу головних новел цього законопроекту (про реінтеграцію Донбасу – УНІАН). Новели, які є відомими на загал, про те, що Росія є агресор, я думаю, це для всього світу є очевидним. Ми сьогодні на рівні законодавства встановлюємо цей факт», - заявив він.

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«Міжнародна дипломатія сприймає це таким чином, що це воля українського народу визнати Росію агресором», - додав Вінник.

«Ми чітко прописуємо алгоритм, що буде з цими територіями після звільнення: будуть працювати військово-цивільні адміністрації, які почнуть виконувати повноваження виконавчої гілки влади, після цього будуть проведені вибори, які будуть організовані військово-цивільними адміністраціями», - зазначив він.

За його словами, в перехідних положеннях закону буде передбачено право президента тимчасово розпускати органи місцевого самоврядування, якщо вони будуть порушувати Конституцію.

«Тобто, якщо потраплять в місцеві ради якісь люди, які проводили або будуть мати бажання проводити якісь незаконні референдуми, такі ради будуть одразу розпущені», - пояснив Вінник.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Ганна Гопко заявила, що президент має зареєструвати в парламенті законопроект про реінтеграцію Донбасу 4 жовтня, а розглядатися в сесійній залі він може вже в четвер, 5 жовтня.