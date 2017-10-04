Президентський законопроект щодо Донбасу містить поняття "окупаційна адміністрація РФ"

Будь-які акти, видані окупаційною адміністрацією Росії, на Донбасі є недійсними.

Про це йдеться в президентському законопроекті про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163).

«Діяльність збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації Російської Федерації, яка суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, є незаконною, а будь-який виданий у зв’язку з такою діяльністю акт є недійсним і не створює правових наслідків», - йдеться у статті 2 законопроекту.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 жовтня, у Верховній Раді України зареєстровано президентський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163).

У законопроекті зазначається, що тимчасова окупація РФ територій Донбасу є нелегітимною та не створює для неї жодних територіальних прав. Документ передбачає, що Кабінет міністрів має узагальнити правову позицію та сформувати консолідовану претензію України до РФ щодо реалізації міжнародно-правової відповідальності Росії за збройну агресію.

Також у ВР зареєстровано альтернативний до президентського депутатський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями (№7163-1). Його авторами є народні депутати від фракції «Самопоміч» і віце-спікер Оксана Сироїд.

Крім того, в парламенті зареєстровано президентський проект закону про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей (№7164).