Порошенко пропонує називати речі своїми іменами: більше не АТО, а агресія Росії та окупація (текст законопроекту)

Тимчасова окупація Російською Федерацією територій Донбасу є нелегітимною та не створює для неї жодних територіальних прав.

Про це йдеться в президентському законопроекті про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163).

«Тимчасова окупація Російською Федерацією територій в Донецькій та Луганській областях… є нелегітимною і не створює для Російської Федерації жодних територіальних прав», - йдеться у статті 2 законопроекту.

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Також у документі зазначено, що правовою підставою для стримування і відсічі збройної агресії Російської Федерації та відновлення територіальної цілісності України є стаття 51 Статуту ООН та національне законодавство України.

"Метою державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях є: звільнення цих територій та відновлення конституційного ладу на них; захист прав, свобод і законних інтересів громадян України, які постраждали внаслідок російської агресії; зміцнення незалежності, державності, забезпечення єдності та територіальної цілісності Української держави", - йдеться у законопроекті.

Як наголошується у документі, держава Україна не несе відповідальності за протиправні дії Російської Федерації як держави-агресора, її збройних сил, інших військових формувань та окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

"Під час здійснення органами державної влади України, їх посадовими особами політико-дипломатичних заходів із відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного кордону України забезпечується пріоритетність виконання безпекових положень Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року та "Комплексу заходів" від 12 лютого 2015 року з метою створення необхідних умов для політичного врегулювання відповідно до норм і принципів міжнародного права та законодавства України", - йдеться у законопроекті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 жовтня, у Верховній Раді України зареєстровано президентський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163).

Також у ВР зареєстровано альтернативний до президентського депутатський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями (№7163-1). Його авторами є народні депутати від фракції «Самопоміч» і віце-спікер Оксана Сироїд. Текстів цих законопроектів на сайті парламенту поки немає.

Крім того, в парламенті зареєстровано президентський проект закону про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей (№7164).

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