У Міноборони розповіли про хронічну нестачу грошей на утримання боєзапасу

Заступник міністра оброни Ігор Павловський розповів про використання коштів на об’єкти зберігання боєзапасу Збройних сил України. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, відповідаючи на питання про дії Міноборони після подій у Балаклії.

Читайте такожУ Порошенка дали зрозуміти, що не збираються звільняти Муженка через вибухи в Калинівці"На початок 2017 року загальний обсяг недофінансування щодо утримання боєзапасу складав 552,2 мільйони, що у свою чергу не дало змогу виконати ряд основних заходів у попередні роки", - сказав Павловський.

Він пояснив, що йдеться про дообладнання периметрів складів, відновлення сховищ, пожежних депо та інше.

"Охоронні периметри оснащені як засобами ТЗО, які складають 35,3 км, - 47-й арсенал. 48-й арсенал, Калинівка, Богданівка, Росішки і так далі", - повідомив представник Міноборони.

За його словами, на 2017 рік передбачалося виділення ресурсу у обсязі 41,3 млн грн.

"Вперше з 1995 року, у відповідності до рішення, ухваленого начальником Генерального штабу - міністром оброни України, фінансовий ресурс був збільшений до 92,3 млн грн. В червні поточного року за рахунок перерозподілу видатків... додатково виділено ще 7,6 млн грн", - сказав Павловський.

Заступник міністра оборони додав, що відповідно до розпорядження Кабміну, після подій у Балаклії з резервного фонду було виділено кошти в сумі 199 млн 800 тис. грн.

"Таким чином, загальний обсяг фінансування за програмою живучості у 2017 році склав 298,9 млн грн. Загальний фонд - 99 і резервний фонд - 199", - підкреслив Павловський.

Кошти з резервного фонду, за його словами, почали надходити на рахунок військових частин наприкінці липня 2017 року. На сьогоднішній день надійшов 91 млн грн.

"Станом на сьогодні практично взяті всі зобов'язання за винятком суми 49,9 млн грн за централізованими розрахунками", - констатував представник міністерства.

Він додав, що залишок коштів на рахунках, які повинні бути профінансовані до грудня, складає 188,3 млн грн.

Павловський також повідомив, що проблем з використанням фінансів за централізованими розрахунками на сьогодні немає і гроші будуть повністю використані до кінця року.

"Це придбання пожежних автомобілів - 18 штук, детекторів вибухових речовин, паливно-мастильних матеріалів", - пояснив він.

Водночас, за децентралізованими розрахунками роботи тривають. Вони стосуються, зокрема, завершення будівництва 10 місць зберігання засобів ураження, сховищ; відновлення 27,1 км охоронних периметрів; 28 об'єктів технічних засобів охорони пожежної сигналізації, сховищ; 2 контрольно-пропускних пунктів та 3 комплектів систем автоматизованого пожежогасіння.

Як повідомляв УНІАН, пожежа та вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. За попередніми даними, постраждало двоє осіб. За даними ДСНС, наразі ситуація нормалізована.

За даними міністра оборони Степана Полторака, на військовому арсеналі поблизу Калинівки зберігалося 83 тис. тонн боєприпасів, з них 68 тонн були готовими до застосування.

28 вересня секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що наслідки надзвичайної ситуації на складі боєприпасів поблизу Калинівки є найбільшим ударом по обороноздатності України з початку війни.