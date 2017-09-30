На військовому складі в Калинівці триває поодинока детонація боєприпасів - ДСНС
Піротехніки ДСНС продовжують виконувати заявки від населення щодо виявлення підозрілих предметів.
На території військового складу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка Вінницької області відкритих осередків горіння немає, спостерігається поодинока детонація боєприпасів.
Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 1 тис. 939 осіб та 364 одиниць техніки.
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Піротехніки ДСНС продовжують виконувати заявки від населення щодо виявлення підозрілих предметів. Усього з початку виконання робіт отримано 230 заявок, з них виконано – 215.
Обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 1,7 тис. га території у 5 населених пунктах. Здійснюється очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості за межами населених пунктів у 10-ти кілометровій зоні навколо арсеналу.
У ході проведення робіт з гуманітарного розмінування виявлено 205 вибухонебезпечних предметів, розкиданих вибухами.
Як повідомляв УНІАН, пожежа і вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. Постраждали двоє осіб.