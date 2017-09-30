На військовому складі в Калинівці триває поодинока детонація боєприпасів - ДСНС

На території військового складу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка Вінницької області відкритих осередків горіння немає, спостерігається поодинока детонація боєприпасів.

Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 1 тис. 939 осіб та 364 одиниць техніки.

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Піротехніки ДСНС продовжують виконувати заявки від населення щодо виявлення підозрілих предметів. Усього з початку виконання робіт отримано 230 заявок, з них виконано – 215.

Обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 1,7 тис. га території у 5 населених пунктах. Здійснюється очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості за межами населених пунктів у 10-ти кілометровій зоні навколо арсеналу.

У ході проведення робіт з гуманітарного розмінування виявлено 205 вибухонебезпечних предметів, розкиданих вибухами.

Як повідомляв УНІАН, пожежа і вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. Постраждали двоє осіб.