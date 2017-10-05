До Верховної Ради прийшов начальник УДО Гелетей, очікується президент

До Верховної Ради прийшов начальник Управління державної охорони України генерал-полковник Валерій Гелетей. Як передає кореспондент УНІАН, Гелетей ходить на першому поверсі парламенту разом з працівниками УДО.

Сьогодні до Верховної Ради може прибути президент України Петро Порошенко, оскільки передбачається включення до порядку денного та ухвалення двох президентських законопроектів, які стосуються Донбасу.

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Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня у Верховній Раді було зареєстровано президентський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163).

Крім того, в парламенті зареєстровано президентський проект закону про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей (№7164).

Сьогодні зранку Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони розглядатиме президентські законопроекти щодо Донбасу.

Голова комітету Сергій Пашинський не виключав, що законопроекти будуть винесені на голосування парламенту вже сьогодні.