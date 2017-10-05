У Харкові хлопець наклав на себе руки, вистрибнувши із 5-го поверху (фото)

11:09, 05 жовтня 2017
Політика
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За попередніми даними, хлопець наклав на себе руки, вистрибнувши з 5–го поверху.

Тіло хлопця виявили біля будинку / facebook.com/police.kharkov

У Харкові біля будинку виявлено тіло хлопця. За попередніми даними поліції Харківщини, він наклав на себе руки.

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"О 6:20 до Шевченківського відділу поліції в місті Харкові надійшло повідомлення про те, що біля будинку на провулку Отакара Яроша виявлено тіло людини", - йдеться у повідомленні. 

Загиблий - 21-річний хлопець. За попередніми даними, він наклав на себе руки, вистрибнувши з 5–го поверху. 

Як повідомляв УНІАН, у Києві на станції метро "Дарниця" знайшли тіло мертвого чоловіка. 

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Теги: #тіло хлопця#хлопець наклав на себе руки